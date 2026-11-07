Официанты московских ресторанов назвали звезд, которые редко оставляют чаевые

Официанты московских кафе и ресторанов составили негласный список российских знаменитостей, которые редко оставляют чаевые. Среди них, по рассказам сотрудников заведений, Егор Крид, Нюша и Ксения Собчак.

Среди знаменитостей, которых сотрудники заведений называют щедрыми гостями, упоминают Сергея Лазарева. По словам бывшей сотрудницы пятизвездочного отеля, однажды артист оставил 5 тысяч рублей за чашку латте.

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