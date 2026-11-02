Директор Долиной сообщил об ущербе здоровью певицы из-за травли в Сети

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Волна хейта и травли в информационном пространстве нанесла ущерб здоровью народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение директора певицы Сергея Пудовкина.

Он обратился к представителям СМИ, блогерам и пользователям соцсетей с просьбой остановить травлю. Пудовкин призвал их проявить уважение, соблюдать объективность и не поддерживать правонарушения.

Директор артистки добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Долина продолжает работать и заниматься творчеством.

Ранее Пудовкин заявил, что юристы начнут постоянно проверять публикации с упоминаниями артистки. Если в них обнаружат оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства.

В 2024 году Долина оказалась в центре скандала после того, как продала квартиру и отдала эти деньги мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Через некоторое время певица добилась признания сделки недействительной, но покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд оставил право собственности за покупательницей.

В октябре в интернете распространилась информация, что исполнительница вновь стала жертвой аферистов – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без обещанных смартфонов и 10 миллионов рублей. Однако директор Долиной заявил, что она не имеет к этому отношения, а ролик с ней был сгенерирован искусственным интеллектом.