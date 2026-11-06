06 ноября, 23:45Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова дала концерт в Кремлевском дворце и собрала полный зал
В Государственном Кремлевском дворце прошел сольный концерт певицы Татьяны Булановой. В ходе выступления прозвучали композиции "Ясный мой свет", "Один день", "Мой ненаглядный" и другие хиты исполнительницы.
На ее концерт пришли более 6 000 тысяч зрителей. Заслуженная артистка России сейчас переживает вторую волну популярности, в частности, благодаря зумерам, которые выкладывают видео под ее песни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.