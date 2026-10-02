Пассажир столичного метро получил 15 суток ареста за скандал в вагоне

Пассажира московского метро арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Мужчина устроил скандал в вагоне в районе станции "Савеловская", нецензурно выражаясь и провоцируя других пассажиров.

После того как очевидцы опубликовали видеозапись инцидента в интернете, сотрудники полиции провели проверку и в течение суток задержали нарушителя на той же станции. Суд признал его виновным и отправил под арест.

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