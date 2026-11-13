Жительница Балашихи приютила в своей квартире восемь сов

Жительница подмосковной Балашихи приютила у себя дома восемь сов. Причем птицы свободно летают по квартире, утверждают в соцсетях. Можно ли держать таких питомцев дома, разбиралась Москва 24.

Необычные соседи

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mr_khokhlov; n.ignatyeva17

В Сети разлетелось видео о жительнице Балашихи, которая поселила у себя дома восемь сов. Птицы не сидят в клетках – они свободно перемещаются по квартире.

Автор видео поговорил с владелицей жилья и провел экскурсию. В коридоре растут бело-зеленые цветы, напоминающие лианы, а в каждой комнате установлены когтеточки и подставки в форме деревьев. Там же сделаны ниши, оборудованные под небольшие дома для сов. Для питомцев предусмотрено и специальное меню: хозяйка кормит питомцев мышами и червями, последние находятся в отдельном контейнере. Порой птицы кормятся сами, а иногда берут пищу даже с рук.





хозяйка восьми сов Ни одна сова не строит гнезда, она занимает чужие. Тут везде кругом одни совы: один у другого еду утащит, игрушку любимую. Периодически каждый от меня за это получает. Например, когда не в свою очередь подошел к маме потискаться.

Ролик уже набрал более 130 тысяч просмотров и около сотни комментариев. Зрители традиционно разделились на несколько лагерей: одни, например, восхитились совиным зверинцем и даже попытались напроситься в гости.

"Эта женщина – настоящая волшебница, хочу к ней в гости", "это они разносят письма к зачислению в Хогвартс", "какие они прелестные", – поделились эмоциями пользователи.

Однако нашлись те, кого такое соседство серьезно напугало.

"Никогда не знаешь, что у соседей за закрытой дверью происходит", "птицы должны жить в дикой природе", "зачем они вам, отпустите", – писали комментаторы.

О серьезности увлечения хозяйки птицами говорит не только видеоролик блогера, но и ее личные соцсети. В аккаунте можно найти аквариум с совиными фигурками, изображение птицы за плитой и другое.

Дикие и свободолюбивые

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Содержание сов – большая ответственность, требующая глубокого понимания биологии и строгого соблюдения законодательства, напомнил в беседе с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Такие птицы дикие, а в России действует список запрещенных к содержанию видов, утвержденный постановлением правительства РФ. В него входят, например, филины", – объяснил специалист.

Исключение делают лишь для питомцев, приобретенных до 2020 года, а также для раненых видов, находящихся на временном лечении, о которых уведомлен Росприроднадзор, добавил Глазков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Перед тем как заводить птицу, необходимо проконсультироваться с орнитологом. Специалист должен разъяснить обязательные условия кормления, гигиены (уборка вольера) и ветеринарного обслуживания. Хозяин не обязан быть профессиональным биологом, но должен обладать всеми необходимыми знаниями для комфортного существования птиц.

Кроме того, для сов критически важна свобода перемещения. Для этого владелец должен обустроить облеточный вольер: не просто жилище, а пространство, где птица может безопасно расправлять крылья и перемещаться.

"Сов нельзя держать в маленьких клетках, так как это приведет к болезням и деформации крыльев. Размеры зависят от вида: для мелких (сычиков, сплюшек) высота должна быть не менее 80 сантиметров, а длина и ширина – не менее 50. Для более крупных (ушастая, болотная) – высота от 1 метра, ширина – не менее 1,5 метра, глубина – не менее 80 сантиметров", – заявил специалист.

Также в помещении, где живет птица, нужно убрать все зеркала (так как о них бьются), тюль, хрупкие предметы и мебель, которую сова может испортить.

Не стоит забывать о том, что совы – хищники, их рацион состоит из грызунов, других птиц и насекомых. Более того, пищу таким питомцам нельзя давать, просто резав на куски: сова должна разрывать добычу сама, чтобы получать витамины из костей и перьев, а это создает много мусора, предупредил специалист.

В неволе совы могут жить до 20–40 лет, что делает их содержание долгосрочной ответственностью, которую нельзя брать на себя импульсивно, предупредил эксперт.

Важен порядок

Сова, которая разрешена к содержанию в доме, обязательно должна иметь ветпаспорт либо документы, подтверждающие законное приобретение, рассказал Москве 24 юрист Святослав Зуев.

Согласно Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", общее количество питомцев, которые могут проживать с владельцем, неограниченно, однако хозяин обязан обеспечить их всем необходимым. Кроме того, содержание любых видов, включая птиц, не должно нарушать права третьих лиц, объяснил юрист.





Святослав Зуев юрист Если речь идет о совах, они неизбежно будут шуметь и оставлять продукты жизнедеятельности, что может не нравиться соседям. Те вправе подать жалобу, но для начала необходимо собрать доказательства, чтобы обращение не было голословным. Подойдут фото, видео или аудиозаписи, где зафиксировано уханье птиц или их биологические отходы. Также желательно заручиться поддержкой других жильцов: если ситуация беспокоит нескольких людей, они могут стать соавторами коллективной жалобы.

По словам Зуева, стоит обратиться в жилищную инспекцию, которая должна собрать комиссию для проверки изложенных фактов. Специалисты придут к соседям, пообщаются с ними и зафиксируют количество животных, наличие шума и другие нарушения. По итогам визита составляется акт, в котором указывается, подтвердились ли жалобы или нарушений не выявлено. В первом случае зачастую назначается штраф.

"Обычно это происходит в соответствии со статьей о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП). Хозяину может грозить штраф от 100 до 500 рублей", – заявил специалист.

Также не исключена статья о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП). В связи с этим предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. Могут применить статью о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП). Штраф – от 1 500 до 3 000 рублей.

Кроме того, соседи имеют право обратиться в прокуратуру, которая является надзорным органом. По закону сотрудники ведомства обязаны отреагировать на жалобу и организовать проверку.





Святослав Зуев юрист Обычно это происходит так: поступившее обращение прокуратура спускает в нижестоящую профильную инстанцию – например в жилищную инспекцию, ветеринарный надзор или иную организацию, связанную с животными. Те проводят проверку и отчитываются перед прокурором, а он в свою очередь сообщает заявителю о результатах: выявлены нарушения или нет.

Для таких случаев подойдет межрайонная или городская прокуратура, туда также надо идти с доказательством и заявлением, заключил эксперт.

