Жительница Балашихи приютила в своей квартире восемь сов

Жительница подмосковной Балашихи приютила у себя дома восемь сов. Причем птицы свободно летают по квартире, утверждают в соцсетях. Можно ли держать таких питомцев дома, разбиралась Москва 24.
Необычные соседи
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mr_khokhlov; n.ignatyeva17
В Сети разлетелось видео о жительнице Балашихи, которая поселила у себя дома восемь сов. Птицы не сидят в клетках – они свободно перемещаются по квартире.
Автор видео поговорил с владелицей жилья и провел экскурсию. В коридоре растут бело-зеленые цветы, напоминающие лианы, а в каждой комнате установлены когтеточки и подставки в форме деревьев. Там же сделаны ниши, оборудованные под небольшие дома для сов. Для питомцев предусмотрено и специальное меню: хозяйка кормит питомцев мышами и червями, последние находятся в отдельном контейнере. Порой птицы кормятся сами, а иногда берут пищу даже с рук.
Ролик уже набрал более 130 тысяч просмотров и около сотни комментариев. Зрители традиционно разделились на несколько лагерей: одни, например, восхитились совиным зверинцем и даже попытались напроситься в гости.
"Эта женщина – настоящая волшебница, хочу к ней в гости", "это они разносят письма к зачислению в Хогвартс", "какие они прелестные", – поделились эмоциями пользователи.
Однако нашлись те, кого такое соседство серьезно напугало.
"Никогда не знаешь, что у соседей за закрытой дверью происходит", "птицы должны жить в дикой природе", "зачем они вам, отпустите", – писали комментаторы.
О серьезности увлечения хозяйки птицами говорит не только видеоролик блогера, но и ее личные соцсети. В аккаунте можно найти аквариум с совиными фигурками, изображение птицы за плитой и другое.
Дикие и свободолюбивые
Содержание сов – большая ответственность, требующая глубокого понимания биологии и строгого соблюдения законодательства, напомнил в беседе с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков.
"Такие птицы дикие, а в России действует список запрещенных к содержанию видов, утвержденный постановлением правительства РФ. В него входят, например, филины", – объяснил специалист.
Исключение делают лишь для питомцев, приобретенных до 2020 года, а также для раненых видов, находящихся на временном лечении, о которых уведомлен Росприроднадзор, добавил Глазков.
Кроме того, для сов критически важна свобода перемещения. Для этого владелец должен обустроить облеточный вольер: не просто жилище, а пространство, где птица может безопасно расправлять крылья и перемещаться.
"Сов нельзя держать в маленьких клетках, так как это приведет к болезням и деформации крыльев. Размеры зависят от вида: для мелких (сычиков, сплюшек) высота должна быть не менее 80 сантиметров, а длина и ширина – не менее 50. Для более крупных (ушастая, болотная) – высота от 1 метра, ширина – не менее 1,5 метра, глубина – не менее 80 сантиметров", – заявил специалист.
Также в помещении, где живет птица, нужно убрать все зеркала (так как о них бьются), тюль, хрупкие предметы и мебель, которую сова может испортить.
Не стоит забывать о том, что совы – хищники, их рацион состоит из грызунов, других птиц и насекомых. Более того, пищу таким питомцам нельзя давать, просто резав на куски: сова должна разрывать добычу сама, чтобы получать витамины из костей и перьев, а это создает много мусора, предупредил специалист.
В неволе совы могут жить до 20–40 лет, что делает их содержание долгосрочной ответственностью, которую нельзя брать на себя импульсивно, предупредил эксперт.
Важен порядок
Сова, которая разрешена к содержанию в доме, обязательно должна иметь ветпаспорт либо документы, подтверждающие законное приобретение, рассказал Москве 24 юрист Святослав Зуев.
Согласно Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", общее количество питомцев, которые могут проживать с владельцем, неограниченно, однако хозяин обязан обеспечить их всем необходимым. Кроме того, содержание любых видов, включая птиц, не должно нарушать права третьих лиц, объяснил юрист.
По словам Зуева, стоит обратиться в жилищную инспекцию, которая должна собрать комиссию для проверки изложенных фактов. Специалисты придут к соседям, пообщаются с ними и зафиксируют количество животных, наличие шума и другие нарушения. По итогам визита составляется акт, в котором указывается, подтвердились ли жалобы или нарушений не выявлено. В первом случае зачастую назначается штраф.
"Обычно это происходит в соответствии со статьей о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП). Хозяину может грозить штраф от 100 до 500 рублей", – заявил специалист.
Также не исключена статья о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП). В связи с этим предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. Могут применить статью о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП). Штраф – от 1 500 до 3 000 рублей.
Кроме того, соседи имеют право обратиться в прокуратуру, которая является надзорным органом. По закону сотрудники ведомства обязаны отреагировать на жалобу и организовать проверку.
Для таких случаев подойдет межрайонная или городская прокуратура, туда также надо идти с доказательством и заявлением, заключил эксперт.