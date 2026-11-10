Ученые в Германии выяснили, что пауки видят сны

Ученые из Боннского университета предполагают, что по крайней мере некоторые виды пауков способны видеть сны. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на огромное количество исследований и научных работ, сон остается парадоксально неизученным. Определение гласит: сон – это естественное физиологическое состояние организма, при котором временно снижается уровень сознания, почти полностью прекращается реакция на внешние раздражители и расслабляются мышцы. Но что именно происходит с мозгом, когда мы спим, ученые так до конца и не выяснили.

Пожалуй, самое первое, что смогли сделать исследователи, – разграничить ночной отдых на фазы: быструю и медленную. Медленный сон приносит расслабление и длится большую часть времени, а во время быстрого мозг видит сны, и нагляднее всего это заметно по двигающимся глазным яблокам и подергивающимся мышцам.

Известно, что сны видят не только люди, но и другие млекопитающие (предполагается, что вообще все). Вспомните, как спящий щенок двигает лапками, словно догоняет какую-то добычу – точно так же ведут себя и кошки, и крысы, и кенгуру, и ленивцы. Видеть сны способны и многие птицы – глуби, соловьи, попугаи, и уж тем более вороны как одни из самых интеллектуальных пернатых. Есть сведения, что сновидения доступны некоторым видам ящериц, например бородатым агамам. А осьминоги и каракатицы иллюстрируют фазу быстрого сна разноцветными переливами хроматофор на коже.



Фото: этограмма с результатами ночной видеозаписи паука-скакунчика. Uni-bonn.de

До недавнего времени считалось, что насекомые снов не видят: ученые полагали, что достаточно примитивно устроенная нервная система этих существ не способна на такую сложную деятельность. Однако недавнее исследование биологов из Бонна показывает, что пауки-скакунчики (Portia fimbriata) испытывают два различных состояния сна, одно из них подозрительно похоже на быструю фазу, связанную со сновидениями.

Скакунчики – это одни из самых высокоразвитых пауков. Они известны своим невероятно острым зрением, развитым интеллектом и способностью совершать прыжки, превышающие длину тела в десятки раз. В отличие от большинства других сородичей, скакунчики не плетут ловчие сети, а активно охотятся, полагаясь на собственные лапы. Именно по этой причине им необходимо отлично видеть, быстро бегать, далеко прыгать, а главное – тщательно рассчитывать стратегии и предугадывать поведение добычи. Их глаза имеют неподвижные крупные линзы с длинными трубками внутри головы, но при этом сетчатка может двигаться, вращаться и менять форму, позволяя пауку сканировать пространство и даже зуммировать изображение.





Сначала биологи установили, что у спящих скакунчиков подергиваются лапки и движется сетчатка – эта фаза длится приблизительно 80 секунд. После этого исследователи запустили в вольер со спящими пауками множество плодовых мушек. Пауки были вынуждены проснуться и сосредоточиться на добыче. После такой бессонной ночи их оставили в покое, наблюдая за паучьим сном. Выяснилось, что в этом случае пауки спали дольше, а продолжительность быстрой фазы выросла почти в полтора раза.

Конечно, эти данные не доказывают со стопроцентной гарантией, что пауки видят сны, однако вероятность этого существенно выросла. А если принять во внимание недавнюю новость о том, что даже у примитивных медуз обнаружили состояние, похожее на сон, можно предположить, что обитатели планеты Земля схожи между собой намного больше, чем принято было считать.

Может быть, эти открытия заставят человека бережнее относиться к другим живым существам.

Хотя...