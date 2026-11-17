Родители с высокими доходами могут добиться снижения доли алиментов и установить выплаты в твердой денежной сумме. Такое решение принял Конституционный суд РФ после обращения футболиста Матвея Сафонова.

Ранее спортсмен выплатил дочери около 90 миллионов рублей, но посчитал эту сумму превышающей потребности ребенка. Он просил установить алименты на уровне 300 тысяч рублей в месяц.

Суд указал, что доходы свыше 200 тысяч рублей в месяц относятся к высоким и облагаются по повышенной ставке. Поэтому, считает суд, алименты в размере 300 тысяч рублей следует считать достаточными для обеспечения потребностей ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.