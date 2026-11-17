В Клину установили первую железобетонную балку весом 700 тонн для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Конструкцию изготовили в Серпухове. Всего для строительства железнодорожной трассы потребуется более 4 тысяч таких балок.

При производстве конструкций особое внимание уделяют прочности, жесткости и точности. Они должны выдерживать высокие динамические нагрузки и не допускать значительных прогибов и колебаний. Работы по установке таких балок требуют высокой точности из-за их большого веса.

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