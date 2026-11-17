Защита сестер Хачатурян просит прекратить их уголовное преследование. Басманный суд рассматривает жалобу одного из адвокатов на затягивание расследования, необоснованность меры пресечения и необходимость завершить дело.

С момента убийства отца девушек прошло восемь лет. За это время выяснилось, что отец жестоко обращался с дочерьми. При этом сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и представителями СМИ, а также пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

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