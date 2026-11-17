17 ноября, 08:15Мэр Москвы
Собянин: 321 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве с вечера 16 ноября
321 беспилотник нейтрализовали на подлете к Москве за ночь. Всего в сторону Московского региона с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября летели около 800 БПЛА. Большую часть уничтожили силы ПВО Минобороны России на дальних рубежах, сообщил Сергей Собянин на странице в МАХ.
В защите столицы, помимо сил ПВО Минобороны, участвовали бойцы "Барс-Москва". За последние двое суток они сбили около 300 беспилотников.
Все московские аэропорты возобновили работу после ночных ограничений. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.