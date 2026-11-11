Сергей Собянин: московской школе № 152 исполнилось 90 лет

Московской школе № 152 исполнилось 90 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, в школе учатся почти 2,5 тысячи детей. Особая гордость школы – выпускники 1941 года. Все они ушли на фронт.

В этой школе также учились режиссер Евгений Симонов, кинооператор и режиссер Михаил Дворжецкий, актрисы Елена Санаева и Анна Дворжецкая и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.