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11 ноября, 12:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: московской школе № 152 исполнилось 90 лет

Сергей Собянин: московской школе № 152 исполнилось 90 лет

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Московской школе № 152 исполнилось 90 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, в школе учатся почти 2,5 тысячи детей. Особая гордость школы – выпускники 1941 года. Все они ушли на фронт.

В этой школе также учились режиссер Евгений Симонов, кинооператор и режиссер Михаил Дворжецкий, актрисы Елена Санаева и Анна Дворжецкая и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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