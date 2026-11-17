Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите. Он обсудит с коллегами геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в Манилу приедет госсекретарь США Марко Рубио, который сопроводит американского президента Дональда Трампа.

На 17 ноября запланирован специальный саммит с участием Трампа. В Москве не сообщали о возможных контактах с американской делегацией. При этом, как ожидается, в ближайшее время Владимир Путин, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в трехстороннем формате.

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