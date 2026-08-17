Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 12:30

Туризм

Еще четыре страны ЕС закроют въезд по загранпаспортам РФ без биометрии

Еще четыре страны ЕС закроют въезд по загранпаспортам РФ без биометрии

Дополнительный офис визового центра Японии открыли в Москве

Москвичи пожаловались на отсутствие удобств в глэмпинге

Роспотребнадзор предупредил туристов о несовпадении описания отелей

Новости регионов: житель Пензы вернул камень на Куршскую косу почтой

Utair запустит ежедневные рейсы из Внуково в Дубай с 1 октября

Стоимость электронной визы в Индонезию вырастет с 28 до 42 долларов

Посольство Японии ужесточило требования к документам для получения визы

Прием заявок на премию "Путеводная звезда" стартует в Москве

"Деньги 24": эксперт оценил доходность инвестиций в апарт-отели

С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция присоединятся к списку европейских стран, которые не принимают пятилетние небиометрические российские загранпаспорта. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

После вступления новых правил в силу ограничения на использование пятилетних российских паспортов будут действовать уже в 15 государствах.

При этом в Швеции предусмотрено исключение. До 31 декабря россияне смогут въезжать по небиометрическим паспортам, если в документе есть действующая виза или вид на жительство.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика