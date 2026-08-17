17 августа, 12:30Туризм
Еще четыре страны ЕС закроют въезд по загранпаспортам РФ без биометрии
С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция присоединятся к списку европейских стран, которые не принимают пятилетние небиометрические российские загранпаспорта. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
После вступления новых правил в силу ограничения на использование пятилетних российских паспортов будут действовать уже в 15 государствах.
При этом в Швеции предусмотрено исключение. До 31 декабря россияне смогут въезжать по небиометрическим паспортам, если в документе есть действующая виза или вид на жительство.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.