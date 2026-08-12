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12 августа, 07:45

Туризм

Москвичи пожаловались на проблемы при оформлении шенгена в Турции

Москвичи пожаловались на проблемы при оформлении шенгена в Турции

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Москвичи пожаловались на проблемы при оформлении шенгена в Турции. Посольства стран Евросоюза отказываются принимать заявки от россиян, а получение слота на подачу документов может занять несколько месяцев.

Большинство консульств европейских стран в Турции принимают документы только через визовые центры. Также ни одно из представительств в Турции не примет заявку у россиян, если они не проживают постоянно в стране и не имеют вида на жительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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