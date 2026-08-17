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17 августа, 11:15

Транспорт

Москвичи стали чаще интересоваться установкой газового оборудования на автомобили

Москвичи стали чаще интересоваться установкой газового оборудования на автомобили

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Москвичи стали чаще интересоваться установкой газового оборудования на автомобили на фоне ситуации с топливом. В одной из компаний рассказали, что число обращений выросло с 8 до 12 машин в день.

Установка ГБО обходится примерно в 75 тысяч рублей. Еще около 19 тысяч рублей может потребоваться на оформление документов, госпошлины и техосмотр. Эксперты отмечают, что переход на газ может быть выгоднее бензина, а электромобиль обойдется значительно дороже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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