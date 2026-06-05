В России предложили ввести четкие правила возврата денег за авиабилеты при болезни

Депутаты Госдумы направили в Минтранс России предложение, которое обяжет авиакомпании возвращать деньги за невозвратные билеты при отмене поездки по болезни.

Заболевший пассажир должен будет уведомить компанию через сайт, приложение или электронную почту строго до окончания регистрации на рейс.

Если министерство поддержит идею, эти правила станут обязательными для всех перевозчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.