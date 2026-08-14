Эксперт заявил, что переход на "Евро-3" не будет полным

Перехода всей страны с бензина "Евро-5" на "Евро-3" не произойдет. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, отдельным нефтеперерабатывающим заводам разрешили продавать бензин "Евро-3", пока они ремонтируют установки. Это позволяет поддерживать необходимый объем топлива на рынке.

Бензин "Евро-3" планируют в том числе направлять коммунальным службам и сельхозпроизводителям, а на розничный рынок продолжат поставлять бензин "Евро-5".

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