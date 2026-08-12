Столичных водителей предупредили о возможном повышении цен на импортные шины

Столичных водителей предупредили о возможном повышении цен на импортные покрышки. В Минпромторге допустили увеличение пошлин на дешевую продукцию из Китая. Там не исключают, что рост импорта шин китайских компаний создает экономические риски для российской отрасли.

Окончательное решение примут по итогам расследования, которое проводит Евразийская экономическая комиссия. Поводом для него послужило обращение крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Они предположили, что конкуренты, в первую очередь из Китая, занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей.

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