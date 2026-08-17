В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 августа

Наиболее плотный трафик 17 августа наблюдается на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов, а также в центре в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.