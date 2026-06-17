Берега на набережной Марка Шагала укрепят подпорной стеной

Берега на набережной Марка Шагала в Даниловском районе Москвы укрепят за счет строительства подпорной стены. Это обеспечит надежность конструкции и сохранность территории на долгие годы, сообщил начальник участка Александр Шушпанников.

Протяженность нового участка набережной составит более 1 километра – от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Планируется обустроить детские и спортивные площадки.

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