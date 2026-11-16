Программа реновации завершилась в районе Бибирево. Последние два дома, вошедшие в нее, расселили. В новые квартиры в жилом комплексе на улице Корнейчука переезжают 102 семьи, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Бибирево застраивали в 1970-х годах, поэтому под реновацию попали только два дома. Их жители получили квартиры в комплексе с улучшенной отделкой и безбарьерной средой. В здании также оборудовали собственный тепловой пункт.

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