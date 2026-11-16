От станции МЦД Останкино до метро "ВДНХ" построят новую трамвайную линию, сообщил в личном блоге Сергей Собянин. Протяженность участка составит почти 4 километра. Он улучшит транспортную доступность телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм" и других объектов.

На маршруте оборудуют 4 современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Кроме того, построят разворотное кольцо, конечную станцию и новую тяговую подстанцию.

Сейчас идут подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.