16 ноября, 06:30Политика
Госдума рассмотрит законопроект об ограничениях на операции с наличными
В России хотят значительно снизить сумму, которую клиент банка может внести наличными на свой счет или получить переводом от других граждан. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Экономический обозреватель Константин Цыганков сообщил, что новый закон может ограничить объем наличных средств, которые вносятся или снимаются с банкомата, до 30 тысяч рублей.
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