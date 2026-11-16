В России хотят значительно снизить сумму, которую клиент банка может внести наличными на свой счет или получить переводом от других граждан. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Экономический обозреватель Константин Цыганков сообщил, что новый закон может ограничить объем наличных средств, которые вносятся или снимаются с банкомата, до 30 тысяч рублей.

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