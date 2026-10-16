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16 октября, 13:15

Экономика

Технологический сбор может принести более 130 млрд рублей за шесть лет

Технологический сбор может принести более 130 млрд рублей за шесть лет

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Технологический сбор на электронику может принести более 130 миллиардов рублей за шесть лет. Средства планируют направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Сбор введут с 1 декабря. Он коснется продукции российского и зарубежного производства. Минпромторг утвердил перечень товаров, размеры ставок и методику расчета. Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу, для смартфонов 373 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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