16 октября, 13:15Экономика
Технологический сбор может принести более 130 млрд рублей за шесть лет
Технологический сбор на электронику может принести более 130 миллиардов рублей за шесть лет. Средства планируют направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.
Сбор введут с 1 декабря. Он коснется продукции российского и зарубежного производства. Минпромторг утвердил перечень товаров, размеры ставок и методику расчета. Базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу, для смартфонов 373 рубля.
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