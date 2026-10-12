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12 октября, 08:00

Транспорт

Автовладельцам напомнили о замене СТС при смене прописки

Автовладельцам напомнили о замене СТС при смене прописки

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При смене прописки владельцам автомобилей необходимо заменить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Это касается и переезда в другой район того же города, и смены региона, поскольку в документе указан адрес собственника.

Обратиться в ГИБДД нужно в течение 10 дней после изменения регистрации. При смене паспорта или оформлении временной регистрации менять СТС не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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