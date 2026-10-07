"Деньги 24": налог на доходы с вкладов вырос в несколько раз у некоторых москвичей

У некоторых москвичей налог на доходы с вкладов вырос в несколько раз. В этом году жители города получили уведомления от налоговой службы с суммами, которые заметно превышают прошлогодние. Это связано с ростом ставок по банковским вкладам и увеличением объема накоплений.

Сейчас общий объем вкладов в банках достиг почти 70 триллионов рублей. При этом часть полученных процентов облагается налогом, однако для вкладчиков сохраняется необлагаемый лимит.

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