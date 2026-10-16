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16 октября, 11:30

Происшествия

Москвича задержали после драки с пассажиром в переходе метро

Москвича задержали после драки с пассажиром в переходе метро

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В Москве задержали мужчину после драки с пассажиром в переходе между станциями метро "Лубянка" и "Кузнецкий мост". По предварительным данным, конфликт произошел после того, как один из мужчин задел другого на эскалаторе.

Задержанный несколько раз ударил оппонента и скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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