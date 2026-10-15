Пять автомобилей столкнулись на Комсомольском проспекте в Москве

Пять автомобилей столкнулись на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического Вала в Москве. В массовой аварии участвовали кроссовер BMW X3, внедорожник BMW X5, два Mercedes GLS и Mercedes C-класса. По предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия аварии убирают. Большинство машин уже увезли на эвакуаторах, BMW X3 покинул место ДТП самостоятельно. Две полосы в сторону области свободны, движение в сторону центра также не затруднено. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.

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