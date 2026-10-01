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01 октября, 07:15

Общество

Прокуратура и МВД проверят подмосковную АЗС, где подросткам-питбайкерам продали бензин

Прокуратура и МВД проверят подмосковную АЗС, где подросткам-питбайкерам продали бензин

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Сотрудники прокуратуры и МВД проверят подмосковную АЗС, где подросткам-питбайкерам продали бензин. Очевидцы сняли произошедшее на видео и пытались помешать продаже, поскольку отпускать топливо несовершеннолетним нельзя. Однако сотрудники заправки не отреагировали на замечания.

По словам одного из очевидцев, подростки начали закрывать лица, заметив, что их снимают. Руководство сети АЗС также попросили провести внутреннюю проверку и сообщить о ее результатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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