Продажу бензина несовершеннолетним запретят в Подмосковье с 1 сентября

С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу закон, запрещающий продажу бензина несовершеннолетним. Ограничения также распространятся на моторные масла и другие технические жидкости.

Мера направлена на снижение аварийности с участием питбайков, которые пользуются популярностью у подростков. Такие мини-мотоциклы продаются как спортивный инвентарь и не подлежат регистрации.

Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.