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16 октября, 08:00

Технологии

Вторая Московская международная неделя видеоигр стартует 29 октября

Вторая Московская международная неделя видеоигр стартует 29 октября

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Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября. Гостей ждут турниры, мастер-классы и лекции.

Участники смогут проверить свои навыки в популярных играх и протестировать новые проекты. В мероприятиях примут участие более 200 российских и зарубежных разработчиков и экспертов.

Площадки недели видеоигр откроются в киберклубах, вузах и музеях. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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