Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Ташкенте

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Золотые медали получили москвичи Владислав Жиганов и Максим Кравченко, серебряными призерами стали Сергей Муханов и Владимир Звездин из Санкт-Петербурга.

Владислав Жиганов занял абсолютное второе место среди участников почти из 100 стран. Подготовка школьников прошла при поддержке Минпросвещения в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Утром 16 августа медалисты вернулись домой.

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