Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Согласована архитектурная концепция наземных сооружений станции "Липовая Роща", сообщил Сергей Собянин. В основе концепции – гармоничное сочетание природных мотивов и современных технологий. В наземный вестибюль интегрируют здание для персонала, а переход через МКАД соединят с одним из павильонов.

"В районах Филевский Парк и Можайский в ЗАО в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется построить современные колледжи. Инновационные образовательные пространства будут готовить высококвалифицированных специалистов в сферах информационных технологий и медицины. Общая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров, суммарно они рассчитан на 12,9 тысячи человек", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ТИНАО с 2012 года построили более 30 объектов здравоохранения. 12 зданий возвели в Коммунарке, в Филимонковском районе – 6, в Воронове – 3.