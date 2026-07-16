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16 июля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Согласована архитектурная концепция наземных сооружений станции "Липовая Роща", сообщил Сергей Собянин. В основе концепции – гармоничное сочетание природных мотивов и современных технологий. В наземный вестибюль интегрируют здание для персонала, а переход через МКАД соединят с одним из павильонов.

"В районах Филевский Парк и Можайский в ЗАО в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется построить современные колледжи. Инновационные образовательные пространства будут готовить высококвалифицированных специалистов в сферах информационных технологий и медицины. Общая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров, суммарно они рассчитан на 12,9 тысячи человек", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ТИНАО с 2012 года построили более 30 объектов здравоохранения. 12 зданий возвели в Коммунарке, в Филимонковском районе – 6, в Воронове – 3.

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