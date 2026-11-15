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15 ноября, 08:15

Политика

Законопроект о защите туристов прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект о защите туристов прошел первое чтение в Госдуме

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В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о возврате туристам полной стоимости путевки, включая комиссию турагента. При этом возврат всей суммы не будет гарантированным при любой отмене поездки.

При рассмотрении каждого случая планируют учитывать обстоятельства. Также депутаты предлагают усовершенствовать систему электронных путевок для защиты путешественников от мошенников и недобросовестных посредников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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