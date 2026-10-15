Рак молочной железы в Москве на ранней стадии выявляют в 79,5% случаев

Рак молочной железы в Москве на первой и второй стадиях выявляют в 79,5% случаев. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Улучшить показатели ранней диагностики удалось благодаря развитию единой системы профилактики, выявления и лечения злокачественных опухолей.

В центрах женского здоровья москвичкам старше 40 лет проводят профилактическую маммографию раз в два года, а по рекомендации врача ежегодно. Женщинам от 18 до 39 лет при наличии жалоб назначают УЗИ молочных желез. Необходимость дополнительных обследований специалисты определяют индивидуально.

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