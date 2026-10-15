Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 11:00

Общество

Рак молочной железы в Москве на ранней стадии выявляют в 79,5% случаев

Рак молочной железы в Москве на ранней стадии выявляют в 79,5% случаев

Сергей Собянин: знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Новости социального блока Москвы

В Москве открылся 12-й городской съезд педиатров

Сергей Собянин: число роботических операций в Москве выросло в четыре раза

Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа"

"Новости дня": в России разработали не имеющий мировых аналогов ингалятор от астмы

Москвичи смогут оценить своего участкового врача в новом цифровом сервисе

В столичных вузах проходит выездная вакцинация от гриппа

"Новости дня": в России готовят новые технологии для диагностики и лечения тромбозов

Рак молочной железы в Москве на первой и второй стадиях выявляют в 79,5% случаев. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Улучшить показатели ранней диагностики удалось благодаря развитию единой системы профилактики, выявления и лечения злокачественных опухолей.

В центрах женского здоровья москвичкам старше 40 лет проводят профилактическую маммографию раз в два года, а по рекомендации врача ежегодно. Женщинам от 18 до 39 лет при наличии жалоб назначают УЗИ молочных желез. Необходимость дополнительных обследований специалисты определяют индивидуально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика