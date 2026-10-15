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15 октября, 07:30

Политика

США предложили разморозить часть российских активов

США предложили разморозить часть российских активов

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США предложили разморозить часть российских активов. По данным СМИ, инициатива прозвучала на прошлой неделе в Майами на встрече переговорщиков президента США Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, а также делегациями Евросоюза и НАТО.

Европейские участники не спешат поддерживать это предложение, поскольку считают его резким отходом от прежней политики жесткого давления на Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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