США предложили разморозить часть российских активов. По данным СМИ, инициатива прозвучала на прошлой неделе в Майами на встрече переговорщиков президента США Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, а также делегациями Евросоюза и НАТО.

Европейские участники не спешат поддерживать это предложение, поскольку считают его резким отходом от прежней политики жесткого давления на Москву.

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