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09 октября, 11:15

Общество

Конституционный суд может пересмотреть правила выплаты алиментов

Конституционный суд может пересмотреть правила выплаты алиментов

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Конституционный суд может пересмотреть порядок начисления алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба футболиста ПСЖ Матвея Сафонова, который выплачивает ребенку от первого брака четверть своего дохода, но хочет перечислять фиксированную сумму – 300 тысяч рублей. По мнению представителей спортсмена, этих денег достаточно для обеспечения потребностей ребенка.

Ранее суды отказали Сафонову в удовлетворении требований. Решение Конституционного суда объявят позднее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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