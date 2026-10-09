Конституционный суд может пересмотреть правила выплаты алиментов

Конституционный суд может пересмотреть порядок начисления алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба футболиста ПСЖ Матвея Сафонова, который выплачивает ребенку от первого брака четверть своего дохода, но хочет перечислять фиксированную сумму – 300 тысяч рублей. По мнению представителей спортсмена, этих денег достаточно для обеспечения потребностей ребенка.

Ранее суды отказали Сафонову в удовлетворении требований. Решение Конституционного суда объявят позднее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

