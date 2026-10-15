В РФ мошенники начали использовать осенние каникулы для обмана родителей

Мошенники активизируются в преддверии осенних каникул и используют предложения детского отдыха, чтобы выманивать деньги у родителей. Аферисты размещают объявления об осенних сменах, выездных школах, языковых лагерях и спортивных сборах, а затем требуют внести аванс или предоставить данные от аккаунтов.

Также злоумышленники предлагают льготные и бесплатные путевки, за которые якобы нужно оплатить только дорогу, страховку или оформление. Чтобы родители не успели проверить информацию, мошенники торопят их с принятием решения и давят на чувство ответственности за детей.

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