Электронное разрешение для въезда в Казахстан станет обязательным с июля 2027 года

Для въезда в Казахстан с июля 2027 года потребуется электронное разрешение. До этого срока правила въезда останутся прежними. Соответствующее решение приняло правительство республики.

Систему будут внедрять поэтапно. С ноября 2026 года она заработает в международном аэропорту Актау и на ряде автомобильных пунктов пропуска, включая КПП на границе с Россией. С января 2027 года разрешения начнут оформлять в аэропортах Астаны и Алматы, а с 1 марта система заработает повсеместно.

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