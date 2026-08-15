Новости мира: во Вьетнаме автобус с российскими туристами врезался в грузовик

Во Вьетнаме автобус с российскими туристами врезался в стоящий грузовик. В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя. Он признался, что сел за руль сонным.

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, погибли 38 человек. Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах от города Лабуан-Баджо. Стихия разрушила жилые дома, повредила школы и больницы. Существует угроза цунами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

