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15 августа, 11:15

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мнёвниковской пойме

Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мнёвниковской пойме

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В Мнёвниковской пойме планируется построить и реконструировать примерно 3,8 километра улично-дорожной сети. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр рассказал о планах по созданию дополнительной транспортной связи между станциями метро "Мнёвники" и "Терехово", а также возведению местных улиц и проездов к крупным объектам, в том числе к Академии хоккея Александра Овечкина, баскетбольному клубу ЦСКА, многофункциональному комплексу с ареной для регби и новому зданию Большого Московского цирка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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