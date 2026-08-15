В Москве ожидается потепление до 27 градусов

В столичном регионе в ближайшее время воздух начнет прогреваться. В начале следующей недели температура достигнет июльских значений – до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Минувшая ночь стала самой холодной в текущем летнем сезоне. Столбики термометров опускались до 6–11 градусов. Однако уже днем 15 августа воздух прогреется до 18–21 градуса. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

