МИД России опубликовал рекомендации для россиян в странах Персидского залива

МИД России призвал россиян избегать опасных районов в странах Персидского залива. Ведомство опубликовало предупреждение в связи с эскалацией боевых действий.

Россиянам также рекомендуют не приближаться к военным объектам и объектам критической инфраструктуры, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, а также следить за сообщениями местных властей и российских загранпредставительств.

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