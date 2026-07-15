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15 июля, 07:30

Политика

Политолог заявил, что США не устраивает независимость Ирана

Политолог заявил, что США не устраивает независимость Ирана

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Транзит судов через Ормузский пролив полностью остановлен

Заявления о контроле над Ормузским проливом не отражают истинных причин конфликта США и Ирана. Такое мнение высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его мнению, ситуация вокруг Ормузского пролива является лишь частью более широкого геополитического противостояния. Эксперт считает, что Иран не устраивает США как независимое государство. Вашингтон также стремится установить контроль над иранскими нефтяными месторождениями, однако сопротивление Тегерана мешает этим планам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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