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15 июля, 18:15

Транспорт

Отдельную парковку для самокатов кикшеринга оборудовали в Балашихе

Отдельную парковку для самокатов кикшеринга оборудовали в Балашихе

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Для самокатов кикшеринга оборудовали отдельную парковку возле железнодорожной станции в Балашихе. Для новой площадки выделили территорию, которая ранее использовалась для парковки автомобилей.

По оценкам, там можно разместить около 600 самокатов разных сервисов. При этом специалисты напоминают, что оставлять арендные самокаты в неположенных местах нельзя, а парковать их необходимо только на специальных площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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