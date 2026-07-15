Отдельную парковку для самокатов кикшеринга оборудовали в Балашихе

Для самокатов кикшеринга оборудовали отдельную парковку возле железнодорожной станции в Балашихе. Для новой площадки выделили территорию, которая ранее использовалась для парковки автомобилей.

По оценкам, там можно разместить около 600 самокатов разных сервисов. При этом специалисты напоминают, что оставлять арендные самокаты в неположенных местах нельзя, а парковать их необходимо только на специальных площадках.

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