15 июля, 18:15Транспорт
Отдельную парковку для самокатов кикшеринга оборудовали в Балашихе
Для самокатов кикшеринга оборудовали отдельную парковку возле железнодорожной станции в Балашихе. Для новой площадки выделили территорию, которая ранее использовалась для парковки автомобилей.
По оценкам, там можно разместить около 600 самокатов разных сервисов. При этом специалисты напоминают, что оставлять арендные самокаты в неположенных местах нельзя, а парковать их необходимо только на специальных площадках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.