МИД РФ призвал россиян избегать опасных районов в Персидском заливе

МИД РФ призвал россиян избегать опасных районов в странах Персидского залива. Предупреждение опубликовано в связи с эскалацией боевых действий в регионе.

Ведомство рекомендует не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, а также внимательно следить за оповещениями местных властей и загранпредставительств России.

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