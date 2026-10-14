Порции готовой еды в магазинах России уменьшились на 10%

Экономисты называют шринкфляцией ситуацию, когда производители сокращают объем упаковки вместо повышения цен. Теперь это коснулось и готовых блюд. По подсчетам аналитиков, порции еды, которую готовят в российских магазинах, стали меньше на 10%.

Ниша готовой еды быстро растет, конкуренция высокая, а спрос снижается. В таких условиях переложить растущие расходы на покупателей не получится, поэтому производителям приходится уменьшать порции.

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