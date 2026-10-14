Продажи билетов на концерт рэпера Navai в Москве приостановлены

Организатор временно остановил продажу билетов на концерт рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) в Москве. Ранее полиция Казахстана сообщила о задержании российского исполнителя.

В машине, на которой он пересекал границу, обнаружили запрещенные вещества. Что именно и в каком количестве найдено, пока неизвестно. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

