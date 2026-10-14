Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 21:15

Происшествия

Продажи билетов на концерт рэпера Navai в Москве приостановлены

Продажи билетов на концерт рэпера Navai в Москве приостановлены

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

Два автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе

Суд вынес приговор байкеру, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

Дата-центр "Сбербанка" в Саратовской области подвергся атаке беспилотников

Самолет с 400 пассажирами на борту почти коснулся хвостом земли в США

Собянин сообщил о сбитии уже 146 летевших на Москву БПЛА

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября

Пожар произошел в выселенном здании на Кронштадтском бульваре в Москве

"Московский патруль": суд в столице приговорил банду грабителей к срокам от 6 до 9 лет

Организатор временно остановил продажу билетов на концерт рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) в Москве. Ранее полиция Казахстана сообщила о задержании российского исполнителя.

В машине, на которой он пересекал границу, обнаружили запрещенные вещества. Что именно и в каком количестве найдено, пока неизвестно. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесгородвидеоАлексей Лазаренко

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика