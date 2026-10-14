Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

Семь россиян пострадали в аварии в турецкой Анталье. Об этом пишут местные СМИ. В больнице остаются два человека, уточнили в генконсульстве РФ. Медики оперативно прибыли на место, оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу города Коркутели. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. В Российском союзе туриндустрии отметили, что среди пострадавших не было организованных туристических групп.

Продажи на концерт рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) временно остановлены организатором. Ранее полиция в Казахстане сообщила о задержании музыканта из-за обнаруженных в его машине наркотиков. Что именно нашли и в каком количестве, пока неизвестно.

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