Сервис международных переводов через цифровые активы запустили в Москве

В Москве запустили международный сервис трансграничных расчетов на базе российской системы А7, созданной банком ПСБ. Он позволяет отправителю оплачивать счета цифровыми активами, а получателю принимать деньги обычным банковским переводом через систему SWIFT.

По словам генерального директора А7 Илана Шора, искусственный интеллект помогает подбирать маршрут перевода с учетом скорости, надежности и тарифов. Комиссия за операцию составляет 0,3%. Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что сервис может стать востребованным российским решением на международном рынке.

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